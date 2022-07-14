Захарова о будущем "контрнаступлении Киева": им нужно больше западного оружия

Киевские власти громко говорят о своём намерении провести контрнаступление для того, чтобы Запад продолжал поставлять им оружие. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

"Как стремление убедить Запад в необходимости дальнейших поставок вооружений можно расценивать эти недавние заявления министра обороны Украины о намерении Киева в скором времени перейти "в контрнаступление на южном направлении" и секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины о" поставленной президентом Зеленским задачи освобождения всей страны",- объяснила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что невзирая на постоянную военную поддержку, которую Запад оказывает Украине, Россия выполнить все поставленные в рамках спецоперации задачи в этой стране.