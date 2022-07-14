Михеев: обещанное контрнаступление ВСУ уже захлебнулось

Обещанное президентом Украины масштабное контрнаступление на юге страны, вероятно, уже произошло в районе Запорожья, считает политолог Сергей Михеев.

По его словам, удары американскими РСЗО по Новой Каховке были тем самым "анонсированным контрнаступлением", поскольку за ними последовала атака батальонно-тактической группы, которая сразу же "захлебнулась". И, вероятно, в самом Киеве на успех особо и не рассчитывали.

"Да, обещание масштабного контрнаступления — пропагандистская выходка Зеленского. Она преследовала цель жителей Херсона и Запорожья. Ну и, конечно, подать сигнал Западу, что пора поставлять оружие и давать новое финансирование", — говорит Михеев.

Однако, политолог предупреждает, что, хотя у Незалежной и нет "миллионной армии", относиться легкомысленно относиться "ко всем этим угрозам" все же не стоит.