Алёхин: иностранные наёмники приезжают на Украину в качестве инструкторов ВСУ

По мнению полковника запаса Геннадия Алёхина, наёмники иностранных государств прибывают на Украину, чтобы принимать участие в военных действиях в рядах ВСУ в качестве инструкторов или номеров расчëта для применения вооружения, постановленного Западом.

Ранее Германия заявила о намерении предоставить Украине новую партию военной помощи, в которую, в частности, включены самоходные гаубицы, разведывательные дроны, зенитные танки GEPARD и многое другое.

"Не исключено, что в этих расчётах будут натовские инструктора или сами натовцы. Более того, по моим сведениям, когда были доставлены американские гаубицы M-777, которые действовали в районе острова Змеиный и на харьковском направлении, их расчёты полностью состояли из польских наёмников ", — сказал Алёхин в интервью "Украина.ру".

По его словам, среди уничтоженных наёмников из Польши, Румынии, Грузии и Британии были военные, задействованные в качестве инструкторов или номеров расчёта для применения вооружения образца НАТО, поставляемого для нужд ВСУ в зону проведения спецоперации.