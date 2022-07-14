По мнению полковника запаса Геннадия Алёхина, наёмники иностранных государств прибывают на Украину, чтобы принимать участие в военных действиях в рядах ВСУ в качестве инструкторов или номеров расчëта для применения вооружения, постановленного Западом.
Ранее Германия заявила о намерении предоставить Украине новую партию военной помощи, в которую, в частности, включены самоходные гаубицы, разведывательные дроны, зенитные танки GEPARD и многое другое.
"Не исключено, что в этих расчётах будут натовские инструктора или сами натовцы. Более того, по моим сведениям, когда были доставлены американские гаубицы M-777, которые действовали в районе острова Змеиный и на харьковском направлении, их расчёты полностью состояли из польских наёмников ", — сказал Алёхин в интервью "Украина.ру".
По его словам, среди уничтоженных наёмников из Польши, Румынии, Грузии и Британии были военные, задействованные в качестве инструкторов или номеров расчёта для применения вооружения образца НАТО, поставляемого для нужд ВСУ в зону проведения спецоперации.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.