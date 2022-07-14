В Бундестаге уверены, что разрешить конфликт на Украине можно только диалогом

Единственный путь преодоления украинского конфликта — проведение переговоров. В этом уверен глава фракции социал-демократической партии ФРГ Рольф Мютцених.

"Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями", — сказал Мютцених, слова которого приводит издание Die Zeit.

Политик убеждён, что каждая из сторон должна иметь возможность показать, что готова прекратить боевые действия и продолжить переговоры.

"Мы всегда должны иметь возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на возможное прекращение огня, чтобы возобновить дипломатические переговоры. Однако такие сигналы до сих пор отсутствовали", — сказал представитель Бундестага.