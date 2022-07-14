Axios: после оговорки про холокост Байден будет просить у Израиля помощь Украине

Президент США Джо Байден намерен обратиться к премьеру Израиля Яиру Лапиду с призывом увеличить военную помощь Украине. Согласно информации, встреча двух глав государств состоится сегодня.

Кроме того, Байден планирует обсудить с премьером Израиля поставки тяжёлого вооружения Киеву.

"Байден попросит Лапида в четверг увеличить военную помощь Израиля Украине", — пишет Axios. — Вопрос о поставках оружия — одно из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идёт об Украине".

Авторы статьи отмечают, что до этого Тель-Авив отказывал Украине в поставках летального оружия.

Ранее Pravda.Ru писала об очередном конфузе американского президента. Так, выступая на мероприятии памяти жертв Холокоста в Израиле, Байден перепутал созвучные в английском языке слова honor ("честь") и horror ("ужас") и пообещал "хранить честь Холокоста".