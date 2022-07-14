Президент США Джо Байден намерен обратиться к премьеру Израиля Яиру Лапиду с призывом увеличить военную помощь Украине. Согласно информации, встреча двух глав государств состоится сегодня.
Кроме того, Байден планирует обсудить с премьером Израиля поставки тяжёлого вооружения Киеву.
"Байден попросит Лапида в четверг увеличить военную помощь Израиля Украине", — пишет Axios. — Вопрос о поставках оружия — одно из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идёт об Украине".
Авторы статьи отмечают, что до этого Тель-Авив отказывал Украине в поставках летального оружия.
Ранее Pravda.Ru писала об очередном конфузе американского президента. Так, выступая на мероприятии памяти жертв Холокоста в Израиле, Байден перепутал созвучные в английском языке слова honor ("честь") и horror ("ужас") и пообещал "хранить честь Холокоста".
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.