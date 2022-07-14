Гемпель: Украина не вправе выдвигать условия по прекращению спецоперации РФ

Власти Украины не вправе выдвигать какие-либо условия по прекращению российской спецоперации. Об этом заявил глава комитета Крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В интервью РИА Новости он отметил, что диктовать правила будет только РФ. По его словам, Украину ждёт "полная капитуляция", а военных преступников — трибунал.

"Киев не в том положении, чтобы выдвинуть условия такого характера", — сказал Гемпель, комментируя призывы Украины вывести российские войска.

Он также подчеркнул: вскоре Россия достигнет всех целей спецоперации, после чего боевые действия завершатся.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские военные прекратят бои в случае "добровольного" ухода России. Он призвал ВС РФ покинуть все земли, которые с 1991 года считаются украинской территорией.