Вучич: Сербия намерена вступить в ЕС, но сохранить отношения с РФ и КНР

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит свой "европейский путь", но при этом хочет сохранить дружеские отношения с Россией и Китаем. Как подчеркнул глава государства, партнёрство с державами очень важны для Белграда.

По словам Вучича, политика выдержала серьёзные испытания.

"Мы должны быть едины, продолжать свой европейский путь, беречь наши отношения и с Российской Федерацией, и с Китаем, и со всеми остальными. Как вы видите, эта политика выдержала самое тяжёлое время. Сколько сможет (выдержать. — Прим. ред.) — увидим, это вопрос интереса нашего государства", — пояснил президент Сербии TV Pink.

Кроме того, по словам Вучича, Белград по-прежнему придерживается нейтралитета в военных вопросах и в конфликте вокруг Украины.