FT: к проблеме с транзитом в Калининград привели неясные формулировки ЕК

Еврокомиссия неясно сформулировала правила транзита в Калининградскую область с основной части России через Литву, что привело к недопониманию между государствами, заявили иностранные аналитики.

По их мнению, правила, регулирующие санкции, были прописаны "туманно" и привели к ограничению потока товаров.

"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и её восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Один из собеседников газеты заявил, что ошибка Еврокомиссии была камнем преткновения в политическом вопросе между ЕС и Россией.

"Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — резюмировали авторы.