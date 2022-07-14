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FT: к проблеме с транзитом в Калининград привели неясные формулировки ЕК

Мир

Еврокомиссия неясно сформулировала правила транзита в Калининградскую область с основной части России через Литву, что привело к недопониманию между государствами, заявили иностранные аналитики.

FT: к проблеме с транзитом в Калининград привели неясные формулировки ЕК

По их мнению, правила, регулирующие санкции, были прописаны "туманно" и привели к ограничению потока товаров.

"Некоторые дипломаты заявили, что не намеревались создавать новые значительные барьеры для потока товаров между Россией и её восточным эксклавом, когда одобряли санкции в этом году, и что комиссия неясно сформулировала правила", — пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Один из собеседников газеты заявил, что ошибка Еврокомиссии была камнем преткновения в политическом вопросе между ЕС и Россией.

"Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии", — резюмировали авторы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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