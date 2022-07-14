Moody's: резервов газа Италии и Германии хватит на один зимний месяц

Италия и Германия смогли накопить резервы газа только на один зимний месяц. Без новых поставок из России экономики этих странах остановятся, а жители замёрзнут.

Немецкие власти отказались сертифицировать газопровод "Северный поток-2", а его предшественник, "СП-1", накануне был остановлен для техобслуживания. Многие европейские эксперты допускают мысль, что на фоне антироссийских санкции Москва может отказаться возобновлять поставки.

Имеющиеся на данный момент в распоряжении итальянских и немецких властей резервы газа позволят странам существовать "в лучшем случае один зимний месяц", пришли к выводу аналитики рейтингового агентства Moody's. Курс ФРГ на постепенный отказ от российских углеводородов приведёт к стагнации экономики и краху бюджета страны.

"Если поставки из России не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" в конце июля, и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут", — делают вывод эксперты.