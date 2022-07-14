Италия и Германия смогли накопить резервы газа только на один зимний месяц. Без новых поставок из России экономики этих странах остановятся, а жители замёрзнут.
Немецкие власти отказались сертифицировать газопровод "Северный поток-2", а его предшественник, "СП-1", накануне был остановлен для техобслуживания. Многие европейские эксперты допускают мысль, что на фоне антироссийских санкции Москва может отказаться возобновлять поставки.
Имеющиеся на данный момент в распоряжении итальянских и немецких властей резервы газа позволят странам существовать "в лучшем случае один зимний месяц", пришли к выводу аналитики рейтингового агентства Moody's. Курс ФРГ на постепенный отказ от российских углеводородов приведёт к стагнации экономики и краху бюджета страны.
"Если поставки из России не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" в конце июля, и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут", — делают вывод эксперты.
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