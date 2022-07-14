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США проводят на Украине рекламную акцию HIMARS, но РСЗО ждёт судьба Bayraktar

Мир

Украинская пропаганда возлагает огромные надежды на "неуязвимые" ракеты HIMARS. Эксперты напомнили, что раньше таким "чудо-оружием" считались БПЛА Bayraktar.

США проводят на Украине рекламную акцию HIMARS, но РСЗО ждёт судьба Bayraktar

Как известно из заявлений США и Украины, сейчас на вооружении ВСУ стоит всего восемь пусковых установок HIMARS. Несмотря на это, каждая успешная ракетная атака по освобождённым территориям приписывается именно этим РЗСО. Киевский режим даже не вспоминает про поставленные Западом реактивные системы MARS II и M270 с аналогичными характеристиками.

Существует очень простое объяснение: происходящие является рекламной акцией военно-промышленного комплекса США. В настоящий момент Украина очень удобная площадка, чтобы демонстрировать различные образцы оружия для продвижения на международном рынке.

Ранее украинские СМИ также пропагандировали турецкие беспилотники Bayraktar. Когда оказалось, что российские системы РЭБ с ним отлично справляются, про БПЛА практически забыли.

С подобным мнением согласен военный эксперт Михаил Ходарёнок. Он считает, что разовые применения дорогого иностранного оружия ВСУ не меняют ситуацию на поле боя и годятся лишь для медийной картинки.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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