Байден оговорился во время визита в Израиль и призвал "хранить честь Холокоста"

Американский лидер Джо Байден допустил оговорку во время визита в Израиль, призвав "хранить честь Холокоста". Об этом пишет National Review.

По информации издания, президент США перепутал созвучные в английском языке слова honor ("честь") и horror ("ужас").

"Позднее я вернусь, чтобы почтить память шести миллионов евреев, жизни которых были украдены в результате геноцида, а также продолжу делать то, что мы должны делать ежедневно: лицезреть и хранить правду и честь Холокоста", — сказал Байден.

Затем американский лидер поправился и призвал "хранить правду об ужасах Холокоста".

Ранее Байден оговорился на тему украинского конфликта. Он заявил, что жители Украины смело защищают его страну. Незадолго до этого политик перепутал свою должность, выступая в Белом доме. Президент США сообщил, что является первым сенатором от штата Делавэр.