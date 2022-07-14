Зеленский пригрозил Северной Корее "жёсткой реакцией" на признание ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением, в котором пообещал "жёсткий ответ" КНДР на признание независимости ЛДНР.

После того как стало известно о решении Пхеньяна, киевский режим объявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей. Представители украинских властей назвали признание КНДР республик Донбасса "недружественным актом".

"Будем реагировать очень жёстко на всех уровнях", — пригрозил Зеленский.

Ранее посол Северной Кореи в РФ сообщил, что КНДР признала государственный суверенитет ДНР и ЛНР. Соответствующая нота была передана российскому представителю в Пхеньяне. В конце июня такое же решение приняли власти Сирийской Арабской Республики.