Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением, в котором пообещал "жёсткий ответ" КНДР на признание независимости ЛДНР.
После того как стало известно о решении Пхеньяна, киевский режим объявил о разрыве дипломатических отношений с Северной Кореей. Представители украинских властей назвали признание КНДР республик Донбасса "недружественным актом".
"Будем реагировать очень жёстко на всех уровнях", — пригрозил Зеленский.
Ранее посол Северной Кореи в РФ сообщил, что КНДР признала государственный суверенитет ДНР и ЛНР. Соответствующая нота была передана российскому представителю в Пхеньяне. В конце июня такое же решение приняли власти Сирийской Арабской Республики.
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Автор CNN попытался проанализировать ситуацию на Украине.