The Gardian: на Украине попал в плен гражданин США Суеди Мурекези

На Украине попал в плен ещё один американский гражданин. Уроженец Руанды 35-летний Суеди Мурекези был задержан в прошлом месяце в Херсоне. Он стал третьим американцем, попавшим в плен к российским военным. Об этом сообщает The Gardian со ссылкой на его брата.

По его словам, Мурекези находится в той же тюрьме, что и взятые ранее в плен наёмники из США Александр Друке и Энди Хьюн. Однако в отличие от них Суеди в боевых действиях не участвовал, он переехал на Украину около четырёх лет назад, а в 2020 году поселился в Херсоне, уверяют члены его семьи.

Они также предполагают, что Мурекези был арестован за участие в проукраинских протестах, которые проходили в Херсоне в марте. Сам пленный это отрицает, пишет издание.