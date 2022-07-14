Пилько: прошедшие переговоры по вывозу украинского зерна - безрезультатны

Прошедшие в Стамбуле переговоры по вывозу украинского зерна следует оценивать как безрезультатные. Во всяком случае, пока, ведь есть вероятность того, что они будут продолжены на следующей неделе, пишет в своём ТГ-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Предсказуемо обозначились две главные проблемы, решения которых пока нет: вопрос контроля перевозимых товаров (недопущение провоза оружия), а также разминирование акватории Одессы и Николаева", — пишет историк.

Пилько отмечает, что Турция в информационном плане демонстрирует оптимизм, однако это связано с желанием избежать провала переговоров. Шансы договориться всё же есть, но прогресс пока весьма скромный.