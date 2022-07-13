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МО: за сутки ВС РФ передали мирному населению ДНР и ЛНР 477,6 т гумпомощи

Мир

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за сутки ВС РФ передали мирному населению ДНР и ЛНР 477,6 тонн гумпомощи.

ВС РФ не только помогают союзникам вести боевые действия, но также оказывают помощь мирным жителям. На брифинге Мизинцев рассказал, что за последние сутки российские военные провели пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях. В ходе акций мирным гражданам было передано 477,6 тонн гуманитарной помощи.

Мизинцев заявил, что со 2 марта на Украину и в Республики Донбасса было доставлено 43 200,5 тонн гумпомощи. 

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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