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Аграновский: апелляция может спасти жизни приговоренных к расстрелу наёмников

Мир

Правозащитник Дмитрий Аграновский заявил, что апелляция может спасти жизни приговоренных к расстрелу наёмников

Аграновский: апелляция может спасти жизни приговоренных к расстрелу наёмников

По словам Аграновского, подача апелляции может вовсе отменить приговор. В беседе с "МК" правозащитник рассказал, что в случае подачи апелляции приговор могут отменить или вместо обвинительного вынести оправдательное решение. Однако это не единственное, что может спасти жизни наёмников.

"Кроме апелляции, есть институт помилования. Помилование тоже ничем не ограничено. Монархи, например, в своё время помиловать могли любого и по любым основаниям", — рассказал Аграновский.

Правозащитник объяснил, что кассация не сможет помочь отсрочить или отменить смертную казнь, потому что после вступления приговора в законную силу он должен быть исполнен, а кассационную жалобу могут рассмотреть и после приведения приговора в исполнение.

Сам Аграновский сомневается в том, что приговор будет приведён в исполнение в ближайшей перспективе. По его мнению, это может "повлечь ненужное обострение". Кроме этого, правозащитник боится, что если приговор вступит в силу, то украинская сторона может сделать то же самое и с военными РФ, которые находятся у них в качестве заложников.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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