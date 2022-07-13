Киев ведёт переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для РСЗО M142 HIMARS

Киевские власти ведут переговоры с США о поставках дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS.

Дальнобойные ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS способны поражать цели на дистанции 300 километров. Член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Фёдор Вениславский в эфире телемарафона заявил, что сейчас Киев ведёт переговоры по дальнобойным ракетам для РСЗО.

Президент США Джо Байден в июне объявил о новом пакете военной помощи Украине. В него входили РСЗО и артиллерийская ракетная система MLRS, которая способна наносить удары по целям с расстояния до 80 км. С помощью HIMARS ВСУ выпустили 9 ракет по Луганску во вторник.