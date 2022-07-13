Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев прекратит бои в случае ухода России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит бои в случае ухода России.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Секретарь СНБО Данилов заявил, что если ВС РФ "добровольно покинут территорию" Украины, то ВСУ сразу же прекратят воевать. В интервью местному СМИ он сказал, что российские военные должны покинуть все земли, которые считаются территорией Незалежной с 1991 года.

Он также подчеркнул, что если РФ этого не сделает, то иного пути решения конфликта, кроме как военного, у них нет.