Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит бои в случае ухода России.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Секретарь СНБО Данилов заявил, что если ВС РФ "добровольно покинут территорию" Украины, то ВСУ сразу же прекратят воевать. В интервью местному СМИ он сказал, что российские военные должны покинуть все земли, которые считаются территорией Незалежной с 1991 года.
Он также подчеркнул, что если РФ этого не сделает, то иного пути решения конфликта, кроме как военного, у них нет.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.