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Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев прекратит бои в случае ухода России

Мир

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев прекратит бои в случае ухода России.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. Секретарь СНБО Данилов заявил, что если ВС РФ "добровольно покинут территорию" Украины, то ВСУ сразу же прекратят воевать. В интервью местному СМИ он сказал, что российские военные должны покинуть все земли, которые считаются территорией Незалежной с 1991 года.

Он также подчеркнул, что если РФ этого не сделает, то иного пути решения конфликта, кроме как военного, у них нет.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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