Венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в области энергетики

Венгерские власти ввели режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Об этом рассказал руководитель канцелярии главы правительства страны Гергей Гуйяш.

Он подчеркнул, что таким образом чиновники намерены защитить семьи Венгрии. Во время отопительного сезона страны Евросоюза, скорее всего, пострадают из-за дефицита газа, предупредил представитель премьер-министра.

"Важно запретить экспорт энергоносителей и дров", — отметил Гуйяш во время брифинга.

Ранее заместитель руководителя школы предпринимателей Keele Самир Дани заявил, что западные политики находятся в ловушке "Уловки-22", при которой возникает резкое увеличение стоимости ресурсов и взрывной рост инфляции.

"Запад всё переживёт. Но с точки зрения будущего положения в мировой экономике объединение столкнётся с негативными последствиями", — сказал в беседе с Pravda.Ru политолог Юрий Квашнин.