Еврокомиссия посоветовала разблокировать железнодорожный транзит в Калининград

Представители Еврокомиссии опубликовали рекомендации по транзиту товаров в Калининградскую область. Чиновники сохранили запрет только на перевозку грузов с помощью автомобиля, которую организовали российские компании.

"Никаких ограничений не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров", — написали на официальном сайте ЕК.

Важно учитывать реальный спрос на продукты первой необходимости в Калининграде, отметили политики. Они призвали исключить "странные потоки" и схемы для обхода санкций. Также в ведомстве подчеркнули, что военные товары до сих пор находятся в "чёрном списке".

Власти Калининградской области в свою очередь сообщили РИА Новости, что пока анализируют представленный Еврокомиссией документ.