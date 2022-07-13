Представители Еврокомиссии опубликовали рекомендации по транзиту товаров в Калининградскую область. Чиновники сохранили запрет только на перевозку грузов с помощью автомобиля, которую организовали российские компании.
"Никаких ограничений не существует для железнодорожного транспорта, помимо обязательств стран-членов проводить необходимый контроль товаров", — написали на официальном сайте ЕК.
Важно учитывать реальный спрос на продукты первой необходимости в Калининграде, отметили политики. Они призвали исключить "странные потоки" и схемы для обхода санкций. Также в ведомстве подчеркнули, что военные товары до сих пор находятся в "чёрном списке".
Власти Калининградской области в свою очередь сообщили РИА Новости, что пока анализируют представленный Еврокомиссией документ.
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