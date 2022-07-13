Рогов: с жителей Запорожья, которые отказались идти в ВСУ, будут сняты обвинения

По словам главы администрации Запорожской области Владимира Рогова, власти приняли решение снять все обвинения с жителей региона, которые отказались служить в рядах украинской армии. Соответствующее заявление Рогов сделал в ходе стрима "Соловьёв.Live".

Глава ВГА Запорожья уточнил, что граждане, в отношении которых должны были быть открыты уголовные дела на предмет отказа от службы киевскому режиму и президенту страны Владимиру Зеленскому, теперь ни в чём не обвиняются. С настоящего момента бывшие уклонисты "абсолютно чисты перед законом", уточнил Рогов.

Это же касается и тех, кто уже был осуждён или находится под следствием за уклонение от службы в рядах ВСУ.

Рогов добавил, что граждане региона, которые отказались пополнить ряды украинской армии, будут материально вознаграждены.