Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Москва и Брюссель не обсуждали транзит грузов в Калининградскую область через Литву.
"Между Евросоюзом и РФ не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите", — сказали в ЕК, передаёт РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь руководителя России Дмитрий Песков сообщил, что проблему блокировки транзита в Калининград ещё не решили. При этом, по словам представителя Кремля, Москва ожидает "подвижки" в этом вопросе.
"Пока никакой финализации этой ситуации нет", — отметил Песков.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.