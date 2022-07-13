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Еврокомиссия: ЕС и Россия не обсуждали блокировку транзита в Калининград

Мир

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что Москва и Брюссель не обсуждали транзит грузов в Калининградскую область через Литву.

"Между Евросоюзом и РФ не было переговоров по вопросу, о котором вы говорите", — сказали в ЕК, передаёт РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь руководителя России Дмитрий Песков сообщил, что проблему блокировки транзита в Калининград ещё не решили. При этом, по словам представителя Кремля, Москва ожидает "подвижки" в этом вопросе.

"Пока никакой финализации этой ситуации нет", — отметил Песков.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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