Экс-глава нацбезопасности США признался в участии в подготовке госпереворотов

Бывший министр национальной безопасности США Джон Болтон признался, что лично участвовал в подготовке свержения иностранных правительств.

Отвечая на реплику журналиста CNN, предположившего, что "не надо быть очень умным, чтобы попытаться совершить государственный переворот", Болтон заверил, что "такие проекты требуют значительного планирования":

"Как человек, который помогал планировать перевороты в разных местах, могу сказать, что требуется много работы", — сказал американский экс-министр, подчеркнув, что усилий одной только оппозиции — даже больших — не всегда хватает, чтобы свергнуть президента, "как это было в Венесуэле".