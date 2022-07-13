Бывший министр национальной безопасности США Джон Болтон признался, что лично участвовал в подготовке свержения иностранных правительств.
Отвечая на реплику журналиста CNN, предположившего, что "не надо быть очень умным, чтобы попытаться совершить государственный переворот", Болтон заверил, что "такие проекты требуют значительного планирования":
"Как человек, который помогал планировать перевороты в разных местах, могу сказать, что требуется много работы", — сказал американский экс-министр, подчеркнув, что усилий одной только оппозиции — даже больших — не всегда хватает, чтобы свергнуть президента, "как это было в Венесуэле".
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.