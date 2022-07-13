Бербок: письмо звёзд ФРГ с призывом прекратить огонь на Украине вызывает тревогу

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок сочла "наивным и тревожным" письмо знаменитостей к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом немедленно прекратить огонь на Украине и возобновить переговорный процесс.

В интервью изданию Stern она отметила, что Берлин не имеет право решать за Украину, сколько миллионов её граждан должны "подчиниться" России.

"Как украинка, я нашла бы это письмо наивным, тревожным и высокомерным", — сказала Бербок.

При этом она добавила, что у неё не было прямых контактов с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым с начала проведения российской спецоперации на Украине. Кроме того, Бербок подчеркнула: в ближайшее время переговоров между Берлином и Москвой не ожидается.

Ранее около 30 деятелей культуры и искусства Германии направили Шольцу открытое письмо с требованием прекратить поставки тяжёлого оружия Киеву.