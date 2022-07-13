Вице-премьер Румынии: ЕС готовится к самой тяжёлой зиме за последние 60 лет

Европейскому союзу (ЕС) придётся заплатить за санкции, введённые в отношении России. Об этом заявил вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

В эфире B1 TV он отметил, что грядущая зима для всего ЕС может стать самой тяжёлой за последние 60 лет из-за проблем в энергетической сфере.

"Европа должна сказать откровенно: цену за санкции против РФ мы заплатим этой зимой, ведь никаких признаков завершения конфликта на Украине нет", — сказал вице-премьер.

Он также подчеркнул: европейские политики не предполагали, что украинский конфликт затянется на долгие месяцы. При этом Хунор поддержал антироссийские санкции. По его мнению, других "рычагов влияния" на Москву не было.

Вице-премьер Румынии добавил, что его страна, скорее всего, справится с проблемами на газовом рынке и переживёт "суровую зиму".