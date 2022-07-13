Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Москва почти договорились о поставках зерна. По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас проходит завершающая фаза переговоров.
"Киев готов экспортировать своё зерно на международный рынок… Сейчас всё зависит от Российской Федерации", — подчеркнул министр, слова которого приводит Pais.
Ранее руководитель МИД Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с апреля объединение перевезло 5,8 миллиона тонн украинского зерна. Для этого использовали "маршруты солидарности", отметил политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.