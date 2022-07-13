FT: Украина выживет лишь в случае продолжения финансовой помощи от союзников

Украина требует, чтобы западные партнёры предоставляли ей по девять миллиардов долларов в месяц для покрытия дефицита бюджета. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, новый запрос Киева практически вдвое превышает предыдущий. Власти Украины открыто заявляют, что страна, скорее всего, не сможет выжить без продолжения финансовой помощи со стороны Запада, сказано в материале.

"Без финансовой поддержки наших союзников выжить будет не только сложно, но и практически невозможно", — цитирует FT экономического советника украинского президента Олега Устенко.

В статье также подчёркивается: Киев лишился валютной выручки из-за прекращения экспорта зерна.

Ранее стало известно, что западные страны могут сократить объём поддержки Украины, если ВСУ "не начнут побеждать". Как отмечает The Telegraph, украинская армия несёт серьёзные потери, даже современное оружие вряд ли спасёт страну.