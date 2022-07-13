Власти Калининградской области ещё не видели официальных уведомлений, свидетельствующих о снятии блокировки транзита через Литву.
Документов об отмене транспортной блокады также не было опубликовано, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.
"Никаких официальных заявлений российской или европейской стороны в облправительстве нет", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что Европейский союз и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область. По информации "Известий", ЕС предоставил Москве документ, который "полностью удовлетворил" требования российской стороны.
"Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ", — сказано в материале издания.
В Совфеде выразили надежду на то, что конфликт между Калининградской областью и Вильнюсом, связанный с транспортной блокадой, получится урегулировать мирным путём в ближайшее время.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.