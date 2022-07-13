Калининград не получал официальных документов о снятии транспортной блокады

Власти Калининградской области ещё не видели официальных уведомлений, свидетельствующих о снятии блокировки транзита через Литву.

Документов об отмене транспортной блокады также не было опубликовано, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрия Лыскова.

"Никаких официальных заявлений российской или европейской стороны в облправительстве нет", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Европейский союз и РФ договорились о транзите грузов в Калининградскую область. По информации "Известий", ЕС предоставил Москве документ, который "полностью удовлетворил" требования российской стороны.

"Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ", — сказано в материале издания.

В Совфеде выразили надежду на то, что конфликт между Калининградской областью и Вильнюсом, связанный с транспортной блокадой, получится урегулировать мирным путём в ближайшее время.