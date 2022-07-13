The Telegraph: миллионы британцев останутся без работы, если Путин перекроет газ

Германию предупредили об "ужасных" последствиях сокращения поставок газа из России. В ФРГ заявили, что собираются отказаться от топлива из РФ уже в этом году.

Аналитики банка Goldman Sachs подсчитали, что полный отказ от поставок энергоносителей из России заставит немцев платить за электроэнергию на 65% больше, то есть счет среднего домохозяйства составит 500 евро в месяц.

"Зимой без российского газа наступит конец света. Миллионы рабочих мест (в Великобритании. - Прим. ред.) окажутся под угрозой, если Путин перекроет поставки", — гласит заголовок британского издания The Telegraph.

Эксперты уверены, что всю еврозону ждет рецессия без российских углеводородов. Европейские экономики, и так испытывающие рекордный за последние десятилетия кризис, попросту не выдержат ещё одного мощного удара.