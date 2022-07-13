Американский ракетный эсминец USS Benfold без согласования с властями КНР вошёл в акваторию спорных островов Сиша, заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
По его словам, это стало очередным доказательством, что Вашингтон намеренно дестабилизирует ситуацию в регионе.
"Факты вновь демонстрируют, что США являются настоящим создателем угроз в области безопасности в Южно-Китайском море, а также разрушителем мира и стабильности в регионе", — заявил официальный представитель командования.
Будет ли Китай официально выражать протест в отношении действий США, Цзюньли не уточнил.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.