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Стремоусов: ВСУ пытались обстрелять Херсон, системы ПВО сбили цели на подлёте

Мир

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку обстрелять Херсон. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: ВСУ пытались обстрелять Херсон, системы ПВО сбили цели на подлёте

В интервью РИА Новости он отметил, что все цели были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

"Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО всё сбила", — сказал Стремоусов.

По его словам, разрушений на территории города нет.

Как пояснил представитель ВГА, в общей сложности в ночь на 13 июля украинские военные осуществили по Херсону около шести выстрелов. Цели удалось сбить у села Чернобаевка, подчеркнул Стремоусов. Он также добавил, что ВСУ вели обстрел со стороны Николаевской области.

Ранее эксперты из представительства ЛНР в СЦКК сообщили, что украинская армия нанесла массированный удар по Луганску с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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