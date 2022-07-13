Стремидловский: РФ и ФРГ поделят Польшу после ухода США из Восточной Европы

Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что поражение стран коллективного Запада на Украине будет более масштабным, чем в Афганистане. В 2015 году после саммита НАТО было принято решение разместить временные силы Североатлантического альянса на восточном фланге. Об этом заявил политолог Станислав Стремидловский.

"Предполагалось, что Польша станет страной с передовой инфраструктурой, где будут размещены постоянные базы, но американцы как сидели на базе Rammstein, откуда они ведут операции в Северной Африке и на Ближнем Востоке, так и сидят. Их атомные бомбы как хранились на территории Германии, так и хранятся", — указал эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Поэтому США довольно просто покинуть Центральную и Восточную Европу. Политолог не исключает, что Вашингтон ограничится военными объектами в странах Западной Европы. В таком случае остальные европейские государства превратятся в зону геополитической нестабильности, чего и опасается Варшава. Стремидловский полагает, что на востоке Европы может возникнуть новый русско-прусский союз, когда Россия и Германия это пространство поделят.