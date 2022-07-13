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В Вашингтоне рассчитывают, что Сенат Конгресса США успеет одобрить членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе до начала августа, заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

По её словам, если документ о расширении НАТО не ратифицируют, то процесс может затянуться из-за традиционных августовских каникул и поэтому парламентариям стоит "ускориться".

"Я надеюсь, что Сенат Конгресса США ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО до того, как уйдёт на каникулы в августе. Учитывая всё остальное, что есть в их повестке, я не уверена, что им это удастся, но я надеюсь", — заявила первый заместитель госсекретаря на брифинге.

Как подчеркнула Шерман, остальные страны тоже "быстро продвигаются" в этом вопросе. Какие конкретно государства она имела в виду, политик не уточнила.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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