Пискорский: Зеленский так и не извинился перед поляками за Волынскую резню

Президент Украины Владимир Зеленский обещал извиниться перед жителями Польши за Волынскую резню на фоне улучшения отношений между странами, но до сих пор не сделал этого, заявил польский политолог Матеуш Пискорский.

По его словам, многие политики и журналисты в Польше были уверены в том, что Зеленский принесёт извинения от лица всей Украины.

"Естественно, ничего подобного не произошло. Вместо этого Зеленский предложил полякам специальный статус, очень туманный законопроект", — приводит слова Пискорского ИА SM-News.

Как отметил политолог, недавно новый посол Украины в Варшаве Василий Зварыч принял участие в церемонии возложения венков у памятника жертвам Волынской резни. Однако эксперт подчеркнул: дипломат тоже не извинился перед поляками. Пискорский считает, что Киев не может пойти на такой шаг, ведь западные кураторы навязывают ему идеологию "экстремистского украинского национализма".

Волынская резня — события 1943 года, в ходе которых украинская повстанческая армия массово уничтожала на территории Западной Украины этническое гражданское население Польши.