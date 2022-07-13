Infodefensa: Испания передаст Украине танки, если Киев оплатит их модернизацию

Минобороны Испании готово передать для ВСУ десять танков Leopard 2A4 и двадцать броневиков М113, но с оговоркой. Киев должен оплатить их модернизацию.

Ранее сообщалось, что передачу тяжёлого оружия Украине блокирует Германия. Эксперты связывают это с тем фактом, что машины имеют совсем не "первоклассное" состояние.

Новое вооружение киевскому режиму Мадрид решил отправить по довольно хитрой схеме, сообщает испанское издание Infodefensa. Для начала украинские власти должны будут выкупить танки и БТРы, а затем профинансировать их модернизацию испанскими заводами. Довольно комичным является тот факт, что кредит на это Киеву предоставит Европейский фонд поддержки мира.

"Финансовая сторона вопроса и сроки поставок не определены. Всё будет зависеть от сложности капремонта и трудностей с запасными частями. Киев заплатит от 5 до 15 млн евро", — сообщают авторы материала.

Представителей Украины заставят заключить контракт с компаниями в Испании. Техника будет отправлена к границе только после полной модернизации.