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Глава МИД ДНР Никонорова: рассчитываем войти в состав РФ на правах республики

Мир

Донецкая Народная Республика рассчитывает войти в состав Российской Федерации, сохранив автономность, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Глава МИД ДНР Никонорова: рассчитываем войти в состав РФ на правах республики

Министр отметила, что у республики есть собственные государственные символы, а потому республиканский статус должен быть сохранён и после присоединение к РФ. По словам Никоноровой, сейчас ополченцы идут в бой против украинских националистов под флагом ДНР.

Глава внешнеполитического ведомства уточнила, что предметное обсуждение вопроса начнётся только после полного освобождения всей территории Донецкой Народной Республики от оккупантов киевского режима.

На данный момент суверенитет ДНР признали Россия, Сирия, Абхазия и Южная Осетия. В настоящее время это тема обсуждается представителями Донецка с Пхеньяном.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения гражданства РФ для украинцев и жителей Луганской и Донецкой народных республик.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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