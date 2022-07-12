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В США о шансах армии РФ вернуть Аляску: "Обладают значительной ударной мощью"

Мир

В США обсудили угрозы российских властей вернуть Аляску, проданную в 1867 году за 7,2 миллиона долларов.

В США о шансах армии РФ вернуть Аляску: "Обладают значительной ударной мощью"

В журнале США Popular Mechanics порассуждали на тему, способна ли Россия силовыми методами добиться возвращения Аляски.

Авторы материала пришли к выводу, что угроза со стороны России не существенна, так как Тихоокеанский флот РФ состоит из четырёх устаревающих больших десантных кораблей. Они подсчитали, что Россия может перебросить в Америку только шесть тысяч солдат, которые непременно встретят сопротивление вооружённых сил США,

"Совершенно новая 11-я воздушно-десантная дивизия армии США дислоцируется на Аляске, и, хотя она полностью не укомплектована, две имеющиеся в её распоряжении боевые бригады обладают значительной ударной мощью и способностью быстро развертываться с помощью самолётов и вертолетов", — гласит текст статьи.

В публикации сообщается, что на Аляске базируются 36 истребителей пятого поколения F-22 Raptor и 54 самолета F-35 Lightning II, которые, по мнению авторов статьи, могут потопить стареющий российский боевой флот.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посоветовал США не забывать про Аляску, когда речь идёт про ресурсы РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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