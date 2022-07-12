Евтушенко: российские РСЗО бьют по целям в Никополе и Марганце

Глава Никопольской военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что российские РСЗО бьют по целям в Никополе и Марганце Днепропетровской области.

Операция по демилитаризации и денацификации на Украине идёт полным ходом. Союзные силы продолжают освобождать подконтрольные ВСУ населённые пункты. Сообщается, что РСЗО бьют со стороны Энергодара, по которому украинские боевики сегодня наносили удары. Евтушенко призывает жителей не выходить на улицы.

30 июня Минобороны РФ сообщало, что в городе Марганец боевиками украинских вооруженных формирований была заминирована дамба Николаевского водохранилища.