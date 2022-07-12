Французы испугались, что их оружие попадет в Россию через украинцев

Французы опасаются, что их оружие попадет в Россию через Украину.

Французское издание Atlantico заявляет, что, начав массовые поставки вооружения на Украину, Запад столкнулся с проблемами. Одной из них является страх, что в руки русских попадут новейшие образцы западного вооружения в качестве трофеев.

Опасение эти не напрасны. Среди трофеев у союзных сил уже есть противотанковые комплексы "Javelin" и "NLAW", австрийские внедорожники "Пинцгауэр" 712 AMB-S, эстонский бронеавтомобиль "Мамба" Mk2 EE, американский грузовой фургон "Хамви", британский бронетранспортер AT105 "Саксон" и др.

Автор Atlantico Гийом Лаган пишет, что Запад не может контролировать своё вооружение, которое попадает на Украину.

"Если мы отдадим Украине 18 единиц самоходных артиллерийских установок "Цезарь", согласно подписанному договору, то лишимся целой четверти данного вида военной техники!" — пишет Atlantico.

На прошлой неделе в Сети уже появилась информация, что украинские военные продали две французских гаубицы "Цезарь" по $120 тысяч. "МК" пишет, что, по неподтверждённым данным, бойцы ВСУ согласились продать России американскую реактивную систему залпового огня HIMARS за $800 тысяч.