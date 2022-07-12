Евсеев: если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то РФ может закупать чужие БПЛА

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что если Запад поставляет ВСУ беспилотники, то РФ может закупать чужие БПЛА.

Недавно помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России БПЛА. При этом Салливан не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эту информацию.

Евсеев заявил, что даже если Россия закупает беспилотные аппараты у Ирана, то ничего в этом страшного нет. Он объяснил, что закупка вооружения у других стран не означает то, что РФ бедная и несостоятельная страна.

"Это не значит, что наше государство бедное и несостоятельное. Просто сейчас их (БПЛА. — Прим. ред.) не хватает на линии фронта. Мы с Ираном вместе воевали в Сирии. Почему мы не можем получить от него беспилотники? Турция же будет собирать беспилотники в Казахстане, который член ОДКБ", — отметил Евсеев в беседе с "Украиной.ру".

В завершение Евсеев сказал, что если речь идёт о сохранении России, жизни бойцов ВС РФ и НМ ЛДНР, то власти должны использовать разные возможности.