The Sun: Рогозин напугал Запад опубликовав фото с МБР "Сармат"

Британский журналист The Sun Феликс Ален заявил, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин напугал Запад опубликовав фото с МБР "Сармат".

Ален заявляет, что фотография Рогозина, на которой он стоит рядом с новой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Сармат", является предупреждением для Запада. Глава "Роскосмоса" написал в своей публикации, что ведётся подготовка к очередным испытаниям и серийному производству этого вида вооружения. Феликс считает, что эти слова звучат угрожающе.

"Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", — подписал фото Рогозин.

Ален в своей статье для The Sun написал, что Владимир Путин недавно также говорил, что новейшая МБР РФ может прорвать любую современную противоракетную оборону. Президент РФ сообщил, что новый комплекс может быть развёрнут уже до конца года.

Ракеты "Сармат" часто оказываются в центре внимания на Западе, потому что они представляют опасность для США и их союзников. "Сармат" способен доставить 15 боеголовок с ядерной начинкой в любую точку Земли со скоростью 25 тысяч км/ч.

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