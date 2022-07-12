Le Figaro: Запад лицемерит, обвиняя РФ с СВО на Украине, а сам ведёт войны

Когда Северная Америка, западная Европа, Япония, Южная Корея и Австралия приняли пакет санкций против России, желая наказать её за украинский конфликт, другая часть западного мира осталась в нейтральной позиции. Наружу показались двойные стандарты: "Делай так, как я тебе говорю, а не так, как я сам делаю". Рене Жирар высказался о лицемерии Запада на страницах французского Le Figaro.

Осуждая Россию в начале спецоперации на Украине, они почему-то забывают о Сербии, которую разбомбил Запад весной 1999 года, вторжение США и Великобритании в Ирак в 2003 году, когда война унесла жизни 200 тысяч человек, разрушение города Мосул летом 2017. К тому же, есть ещё одна претензия к России — это нарушение мирового экономического равновесия. Однако Запад и снова забыл, что сам нарушает международные права, когда ему это надо. Жирар напоминает о Косово в 2009 году, Ираке в 2003 и Ливии в 2011.

Что касается санкций, которые Еврокомиссия наложила на Россию с марта 2022 года, логика у ограничений проста.

"Надо прекратить торговать с русскими чем бы то ни было, чтобы не финансировать их [спецоперацию]. Но когда русские сказали "Отлично!" и перекрыли газовый кран раньше нашей отмашки по своей собственной инициативе, Еврокомиссия возопила о шантаже. Ах, какая детская непосредственность от вроде бы взрослых моралистов! Если уж вы решили победить, надо было заранее запасать углеводороды и тайно доставлять на Украину военную технику. А потом оправдать все эти действия желанием уравновесить баланс сил на восточных рубежах Европы", — резюмировал Жирар.