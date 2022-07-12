В Казахстане наблюдается острая нехватка российского сахара. За дефицитный товар в магазинах устраивают настоящие драки.
В России полки с сахаром пустели весной этого года. Позже продовольственный товар вернулся в магазины.
Иначе обстоит дело в республике Казахстан, где цены на сахар резко взлетели, а импортная продукция перешла в разряд дефицитной.
Россия поставляет в Казахстане более половины объёмов ввозимого сахара. Но из-за принятого властями РФ временного запрета на экспорт этого товара, в Казахстане стала наблюдаться нехватки сахара.
Торговые точки ограничили к продаже число пачек, выдаваемые в одни руки. Такие меры привели к тому, что у прилавков развернулись ожесточённые баталии. Казахи отчаянно пытаются закупиться нужным товаром.
В конце мая фермер из Волгоградской области пожаловался на высокие цены на сахар. Он заметил, что в сельских поселениях они превышают 100 рублей за килограмм.
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