В магазинах Казахстана люди дерутся в попытках купить российский сахар

В Казахстане наблюдается острая нехватка российского сахара. За дефицитный товар в магазинах устраивают настоящие драки.

В России полки с сахаром пустели весной этого года. Позже продовольственный товар вернулся в магазины.

Иначе обстоит дело в республике Казахстан, где цены на сахар резко взлетели, а импортная продукция перешла в разряд дефицитной.

Россия поставляет в Казахстане более половины объёмов ввозимого сахара. Но из-за принятого властями РФ временного запрета на экспорт этого товара, в Казахстане стала наблюдаться нехватки сахара.

Торговые точки ограничили к продаже число пачек, выдаваемые в одни руки. Такие меры привели к тому, что у прилавков развернулись ожесточённые баталии. Казахи отчаянно пытаются закупиться нужным товаром.

В конце мая фермер из Волгоградской области пожаловался на высокие цены на сахар. Он заметил, что в сельских поселениях они превышают 100 рублей за килограмм.