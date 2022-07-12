В настоящее время ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению, которая выражается в разведывательной работе по раскрытию планов и мест дислокации российских военных. Об этом сообщил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Мы не просто готовимся, мы ведём разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны", — рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона.
Скибицкий добавил, что результаты контрнаступления будет зависеть от поставляемой Киеву помощи из стран Запада.
Ранее в минобороны Украины заявили, что перед ВСУ стоит задача по организации контрнаступления в направлении юга страны.
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