Украинская разведка пытается раскрыть планы ВС РФ

В настоящее время ВСУ ведут подготовку к контрнаступлению, которая выражается в разведывательной работе по раскрытию планов и мест дислокации российских военных. Об этом сообщил представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Мы не просто готовимся, мы ведём разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны", — рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Скибицкий добавил, что результаты контрнаступления будет зависеть от поставляемой Киеву помощи из стран Запада.

Ранее в минобороны Украины заявили, что перед ВСУ стоит задача по организации контрнаступления в направлении юга страны.