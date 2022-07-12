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Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ

Мир

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ.

Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ

По словам Алёхина, в рядах защитников ЛДНР сражаются несколько тысяч харьковчан. Он утверждает, что эта цифра увеличится, если поступит конкретная задача по освобождению оставшихся территорий области и самого Харькова.

Обозреватель отметил, что РФ могла бы создать "Батальон Самообороны" или "Батальон Слобожанщина" в который вступили бы харьковчане, пленные бойцы ВСУ и мирные граждане уже освобождённых территорий.

Алёхин прокомментировал и встречу Рамзана Кадырова с министром обороны Сергеем Шойгу. Он предполагает, что глава Чечни и министр обороны обсуждали вопросы политического, экономического и социального характера на освобожденных территориях.

"У нас же есть пример 15-летней давности, когда чеченские батальоны "Восток" и "Запад" во время контртеррористической операции на Северном Кавказе плечом к плечу с российской армией бились с террористами, ваххабитами, националистами и радикальными исламистами. То же самое здесь", — сказал Алехин в беседе с "Украиной.ру".

В заключение Алёхин сказал, что это важный и непростой вопрос, решение которого поспособствует освобождению Украины от нацистского киевского режима.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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