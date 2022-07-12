Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин предложил создать "Батальон Самообороны" из пленных боевиков ВСУ.

По словам Алёхина, в рядах защитников ЛДНР сражаются несколько тысяч харьковчан. Он утверждает, что эта цифра увеличится, если поступит конкретная задача по освобождению оставшихся территорий области и самого Харькова.

Обозреватель отметил, что РФ могла бы создать "Батальон Самообороны" или "Батальон Слобожанщина" в который вступили бы харьковчане, пленные бойцы ВСУ и мирные граждане уже освобождённых территорий.

Алёхин прокомментировал и встречу Рамзана Кадырова с министром обороны Сергеем Шойгу. Он предполагает, что глава Чечни и министр обороны обсуждали вопросы политического, экономического и социального характера на освобожденных территориях.

"У нас же есть пример 15-летней давности, когда чеченские батальоны "Восток" и "Запад" во время контртеррористической операции на Северном Кавказе плечом к плечу с российской армией бились с террористами, ваххабитами, националистами и радикальными исламистами. То же самое здесь", — сказал Алехин в беседе с "Украиной.ру".

В заключение Алёхин сказал, что это важный и непростой вопрос, решение которого поспособствует освобождению Украины от нацистского киевского режима.