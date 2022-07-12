Мирошник: союзные силы начали окружение группировки ВСУ в Северске

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил, что союзные силы начали окружение группировки ВСУ в Северске.

Мирошкин заявил, что сейчас создаются все условия для того, чтобы провести операция по освобождению Северска по аналогии с Лисичанском. Посол ЛНР напомнил, что при освобождении Лисичанска была проведена "феноменальная операция по взятию огромного города".

Мирошкин надеется, что освобождение Северска пройдёт с минимальными потерями среди союзных сил. В своём прогнозе полос ЛНР предположил, что дальше ВС РФ и НМ ЛДНР пойдут в сторону Славянска и Краматорска.

На данный момент союзные силы освободили 242 населённых пункта, при этом ВСУ продолжают обстреливать Донбасс и освобождённые территорий. За три недели ВС РФ и НМ ЛДНР ликвидировали около 400 иностранных наёмников.