Нарколог: предложение Нехаммера больше пить, чтобы не замечать инфляцию — ужасно

По мнению психиатра и нарколога Александра Федоровича, предложение австрийского канцлера "пить больше алкоголя", чтобы не замечать рост инфляции и цен в стране звучит очень сомнительно и странно.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что если властям не удастся принять меры против энергетического кризиса и инфляции, людям ничего не останется, кроме как употреблять больше алкоголя и запрещённых веществ. Нехаммер в завершении своего предложения добавил, что "алкоголь — это нормально".

Однако с ним категорически не согласились ни другие политики, ни врачи-наркологи.

"На самом деле предложение ужасное. Во-первых, потому что из продукта питания делают психотропный препарат. Во-вторых, потому что сам по себе процесс "согревания” от алкоголя краткосрочен и требует постоянно подпитки. В-третьих, это разрушает нервную систему, разжижая мозг, потому что спирт, содержащийся в алкогольных напитках, разрушает жировые клетки головного мозга. Особенно это касается крепкого алкоголя — водка, виски, кальвадоса, шнапса", — объяснил Федорович в беседе с Общественной Службой Новостей.

Врач добавил, что когда подобное предложение поступает от первого лица государство, это звучит более чем странно и двусмысленно. По мнению Федоровича, такие слова сигнализируют о неспособности властей принимать нормальные и адекватные меры, а значит, такой руководитель вообще не может принести пользу своему народу.