Украинцев начали обучать управлять беспилотниками по программе "Армия дронов"

Согласно заявлению главы министерства цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова, на Украине стартовала программа "Армия дронов", обучение по которой начали первые 150 начинающих операторов.

"Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium Украина", — уведомил Фёдоров в соцсетях.

В программе обучения предусмотрены реальные задания с полётами, умение маскироваться и управлять летательными аппаратами.

Представители украинской госслужбы специальной связи и защиты информации сообщили в начале июля, что власти начинают масштабную закупку беспилотников-разведчиков параллельно с обучением операторов в рамках программы "Армия дронов".

Ранее 12 июля СМИ сообщили об ударе ВСУ дроном-камикадзе по жилым домам Энергодара в Запорожье. До этого ночью два украинских беспилотника обстреляли здание возле Запорожской АЭС, сбросив на него две мины.