Согласно заявлению главы министерства цифровой трансформации Украины Михаила Фёдорова, на Украине стартовала программа "Армия дронов", обучение по которой начали первые 150 начинающих операторов.
"Стартовало обучение первых 150 операторов армии дронов в школе Dronarium Украина", — уведомил Фёдоров в соцсетях.
В программе обучения предусмотрены реальные задания с полётами, умение маскироваться и управлять летательными аппаратами.
Представители украинской госслужбы специальной связи и защиты информации сообщили в начале июля, что власти начинают масштабную закупку беспилотников-разведчиков параллельно с обучением операторов в рамках программы "Армия дронов".
Ранее 12 июля СМИ сообщили об ударе ВСУ дроном-камикадзе по жилым домам Энергодара в Запорожье. До этого ночью два украинских беспилотника обстреляли здание возле Запорожской АЭС, сбросив на него две мины.
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