В Совфеде призвали завершить спецоперацию на западной границе Украины

России необходимо завершить спецоперацию на Украине на западной границе этой страны. Это позволит избежать ракетных обстрелов мирных жителей со стороны ВСУ, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Всё чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины", — заявил он.

По словам сенатора, киевский режим продолжает "планомерно убивать своих граждан", нанося удары по территориям, которые "формально пока считаются украинскими".