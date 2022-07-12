ВСУ нанесли удар по жилому району Энергодара

Вооружённые силы Украины нанесли удар по жилому району Энергодара. Для этого они использовали беспилотник.
"Украинские военные использовали беспилотник-камикадзе для удара по жилому району в Энергодаре", — передаёт сообщение военно-гражданской администрации города РИА Новости.
Информации о жертвах пока нет.
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